На Херсонщине в Скадовске нашли мертвой мать и ее двух маленьких сыновей.

На курорте в Скадовске на Херсонщине, в арендованной квартире нашли тела 34-летней женщины и двух детей – 7-летнего и 9-летнего мальчиков.

Женщина приехала на море отдыхать с двумя детьми, где арендовала квартиру в обычной многоэтажке на пятом этаже.

Тела погибших обнаружил бывший муж, который пришел навестить детей. Он звонил в дверь и на мобильный, но никто не отвечал. Тогда нашел хозяина, который открыл квартиру.

В доме ничего ценного не пропало, все замки были целыми. Следователи не заметили ни следов ограбления, ни борьбы.

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Корреспондентам также стало известно, что у женщины на голове был полиэтиленовый пакет, которым ее, вероятно, задушили. У детей видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Соседи ничего подозрительного не видели и не слышали. О том, что в квартире жила семья отдыхающих, узнали уже от полиции. Это можно объяснить тем, что жители летом сдают жилье курортникам, поэтому не обращают внимание на незнакомцев.

Не почувствовали соседи запаха газа, которым могла бы отравиться семья.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

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