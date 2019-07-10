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Факти / Надзвичайні події

Вбивство жінки та двох дітей у Скадовську – чому сусіди нічого не зробили

На Херсонщині у Скадовську знайшли мертвою матір та її двох маленьких синів.

Вбивство жінки та двох дітей у Скадовську – чому сусіди нічого не зробили

На курорті у Скадовську, що на Херсонщині, в орендованій квартирі знайшли тіла 34-річної жінки та двох дітей – 7-річного та 9-річного хлопчиків.

Жінка приїхала на море відпочивати з двома дітьми, де орендувала квартиру у звичайній багатоповерхівці на п’ятому поверсі.

Тіла загиблих виявив колишній чоловік, який прийшов навідати дітей. Він дзвонив у двері та на мобільний, але ніхто не відповідав. Тоді знайшов господаря, який відчинив квартиру.

У помешканні нічого цінного не зникло, всі замки були цілими. Слідчі не помітили ані слідів пограбування, ані боротьби.

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Кореспондентам також стало відомо, що в жінки на голові був поліетиленовий пакет, яким її, ймовірно, задушили. В дітей видимих ознак насильницької смерті не виявили.

Сусіди нічого підозрілого не бачили та не чули. Про те, що в квартирі жила сім’я відпочивальників, дізналися вже від поліції. Це можна пояснити тим, що мешканці влітку здають житло курортникам, тому не звертають увагу на незнайомців.

Не відчули сусіди запаху газу, яким могла би отруїтися сім’я.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві пенсіонер вбив дружину і встромив ножа собі у живіт.

Джерело: Надзвичайні новини

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