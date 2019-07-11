PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Прыгнул в воду и не вынырнул – в Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик

В селе Егоровка (Одесская область) в пруду утонул 7-летний мальчик, который пошел туда купаться.

Прыгнул в воду и не вынырнул – в Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик

В селе Егоровка (Одесская область) 7-летний мальчик пошел купаться в местном пруду, где и утонул.

– О том, что 7-летний мальчик пошел купаться в местном пруду, прыгнул в воду и не вынырнул, в полицию сообщил сельский глава, – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что ребенок остался без присмотра взрослых и решила искупаться в пруду. Мальчик прыгнул с берега в воду и утонул.

Читайте: На Тернопольщине мальчик повесился из-за мобильного

Тело ребенка достали со дна пруда, на нем нет признаков насильственной смерти.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с пометкой несчастный случай.

К слову, в Виннице мужчина напал на 7-летнюю девочку и изнасиловал ее.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лобовое столкновение двух зерновозов на трассе Киев-Одесса: трое погибших
В одесских катакомбах пропали пятеро человек
В Затоке пешеход попал под колеса авто
Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко
Схватил высоковольтный провод: в Одесской области ребенка убило током
Ураган и ливень сорвали выпускной бал в Измаиле
Под Одессой пьяный киевлянин протаранил пять авто, пострадал прохожий
Просто взял и убил: видео допроса подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка