В селе Егоровка (Одесская область) в пруду утонул 7-летний мальчик, который пошел туда купаться.

В селе Егоровка (Одесская область) 7-летний мальчик пошел купаться в местном пруду, где и утонул.

– О том, что 7-летний мальчик пошел купаться в местном пруду, прыгнул в воду и не вынырнул, в полицию сообщил сельский глава, – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что ребенок остался без присмотра взрослых и решила искупаться в пруду. Мальчик прыгнул с берега в воду и утонул.

Читайте: На Тернопольщине мальчик повесился из-за мобильного

Тело ребенка достали со дна пруда, на нем нет признаков насильственной смерти.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с пометкой несчастный случай.

К слову, в Виннице мужчина напал на 7-летнюю девочку и изнасиловал ее.