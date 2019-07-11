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Стрибнув у воду і не випірнув – на Одещині у ставку потонув 7-річний хлопчик

В селі Єгорівка (Одеська область) у ставку потонув 7-річний хлопчик, який пішов туди купатися.

Стрибнув у воду і не випірнув – на Одещині у ставку потонув 7-річний хлопчик

В селі Єгорівка (Одеська область) 7-річний хлопчик пішов купатися до місцевого ставку, де й потонув.

– Про те, що 7-річний хлопчик пішов купатися до місцевого ставку, стрибнув у воду і не випірнув, в поліцію повідомив сільський голова, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що дитина залишилася без нагляду дорослих і вирішила скупатися у ставку. Хлопчик стрибнув з берега у воду і потонув.

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Тіло дитини дістали з дна ставка, на ньому немає ознак насильницької смерті.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України (Умисне вбивство) із позначкою нещасний випадок.

До слова, у Вінниці чоловік напав на 7-річну дівчинку і зґвалтував її.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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