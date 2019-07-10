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Факты / Происшествия

В Тернопольской области мальчик повесился из-за мобильного

В Тернопольской области отчим нашел повешенным своего 12-летнего пасынка.

В Тернопольской области мальчик повесился из-за мобильного

В Тернопольской области мужчина нашел тело своего 12-летнего пасынка в летней кухне.

– Мальчик повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул. Оперативники следов насилия и самообороны не выявили, – рассказали в полиции.

Мама мальчика находится на заработках, он жил вместе с отчимом и братом.

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– На такой шаг мальчик мог уйти после беседы с родителями, которые накануне отругали его за неуважительное отношение к вещам – ребенок за последнее время разбил два мобильных телефона, – добавили в полиции.

По словам соседей, отчим любил ребят и ухаживал за ними. Они всегда были чистые и ухоженные.

Ранее Факты ICTV писали, что на Херсонщине в Скадовске нашли мертвой мать и ее двух маленьких сыновей.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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