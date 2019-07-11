В Николаеве на заброшенном комбинате нашли остатки человеческого тела, которое, может принадлежать известному детскому хирургу.

В Николаеве местные бездомные нашли останки человеческого тела на территории бывшего комбината.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области сообщает, что, по предварительным выводам экспертов, человек умер примерно два месяца назад.

Рядом с остатками костей нашли вещи и фрагменты одежды. По мнению следствия, они могут принадлежать без вести пропавшему жителю города.

Есть информация, что возле останков нашли еще и банковские карточки, выписанные на имя Сергея Фартушняка. 48-летний детский хирург исчез 6 мая и с тех пор находился в розыске.

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Коллеги врача говорят, что он был хорошим специалистом, к которому пациенты выстраивались в очереди. Жалоб от больных него не было, а в коллективе хирург пользовался авторитетом.

Полиция выясняет, что могло случиться с обычным детским врачом и как он оказался на заброшенном пустыре в отдаленном микрорайоне.

Найденные останки сейчас находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы, которая должна окончательно подтвердить личность погибшего и установить причину смерти.

Напомним, ранее в поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной Рады.