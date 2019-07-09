PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Скадовске нашли тела двух детей и их матери с пакетом на голове

В арендованной квартире в Скадовске Херсонской области нашли тела 34-летней женщины и двух мальчиков – семи и девяти лет.

поліція

Тела своей бывшей жены и двух сыновей обнаружил в квартире 38-летний житель Голой Пристани.  Именно он вызвал полицию.

Эксперты на телах погибших детей видимых телесных повреждений не обнаружили, а женщина умерла от асфиксии. По данным местных СМИ, у нее на голове был пакет.

Читайте: На окраине Черновцов нашли чемодан с мертвым ребенком

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после судебно-медицинской экспертизы.

Открыто производство по п.п.1,2 ч.2 ст.115 УКУ – Умышленное убийство.

В настоящее время полиция анализирует видео с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, а также устанавливает родственные и дружеские связи погибших.

Недавно в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом, зарезал семью, которая проживала по соседству.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд Днепра отпустил парней, убивших мужчину ради видео
В Киеве мужчина подорвался на гранате
В поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной Рады
Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко
Ножом в сердце: в Одессе на пляже убили студента-иностранца
Под Херсоном повесилась девятилетняя девочка
Зарезал всю семью: в Одессе пенсионер устроил тройное убийство
Кровь била фонтаном: на Киевщине мужчина из-за замечания перерезал парню горло (18+)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка