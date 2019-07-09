В арендованной квартире в Скадовске Херсонской области нашли тела 34-летней женщины и двух мальчиков – семи и девяти лет.
Тела своей бывшей жены и двух сыновей обнаружил в квартире 38-летний житель Голой Пристани. Именно он вызвал полицию.
Эксперты на телах погибших детей видимых телесных повреждений не обнаружили, а женщина умерла от асфиксии. По данным местных СМИ, у нее на голове был пакет.
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Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Открыто производство по п.п.1,2 ч.2 ст.115 УКУ – Умышленное убийство.
В настоящее время полиция анализирует видео с камер видеонаблюдения в районе совершения преступления, а также устанавливает родственные и дружеские связи погибших.
Недавно в Одессе 78-летний мужчина, вооружившись ножом, зарезал семью, которая проживала по соседству.