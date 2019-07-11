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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві знайшли тіло відомого дитячого хірурга

У Миколаєві на закинутому комбінаті знайшли рештки людського тіла, яке може належати відомому дитячому хірургу.

У Миколаєві знайшли тіло відомого дитячого хірурга

У Миколаєві місцеві безхатченки знайшли рештки людського тіла на території колишнього комбінату.

Речниця поліції Миколаївської області повідомляє, що, за попередніми висновками експертів, людина померла приблизно два місяці тому.

Поряд з рештками кісток знайшли речі та фрагменти одягу. На думку слідства, вони можуть належати без вісті зниклому жителю міста.

Є інформація, що біля останків знайшли ще й банківські картки, виписані на ім’я Сергія Фартушняка. 48-річний дитячий хірург зник 6 травня і відтоді перебував у розшуку.

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Колеги лікаря кажуть, що він був гарним спеціалістом, до якого пацієнти вишиковувалися в черги. Скарг від хворих на нього не було, а у колективі хірург мав авторитет.

Поліція з’ясовує, що могло трапитися зі звичайним дитячим лікарем і як він опинився на закинутому пустирі у віддаленому мікрорайоні.

Знайдені рештки зараз знаходяться у бюро судово-медичної експертизи, яка має остаточно підтвердити особу загиблого та встановити причину смерті.

Нагадаємо, раніше у полі під Києвом знайшли тіло гардеробниці Верховної Ради.

Джерело: Надзвичайні новини

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