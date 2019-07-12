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Факты / Происшествия

В Киевской области пьяный мужчина угрожал детям гранатой

В селе Слобода (Киевская область) отец угрожал несовершеннолетний дочери подорвать ее и четырех других детей.

Граната

В селе Слобода (Киевская область) 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранатой пятерых детей.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, начали вести с ним переговоры. После того, как внимание мужчины отвлекли, правоохранители применили приемы рукопашного боя для его обезвреживания.

Хулигана задержали и изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. Содержание алкоголя в крови мужчины составляло 1,1 промилле.

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Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

К слову, в Киеве на детской площадке мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал мальчика.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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