У селі Слобода (Київська область) батько погрожував неповнолітній доньці підірвати її і чотирьох інших дітей.

У селі Слобода (Київська область) 43-річний чоловік напідпитку погрожував підірвати гранатою п’ятьох дітей.

Поліцейські, які прибули на місце події, почали вести з ним переговори. Після того, як увагу чоловіка відволікли, правоохоронці застосували прийоми рукопашного бою для його знешкодження.

Хулігана затримали і вилучили предмет, що схожий на гранату Ф-1. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 1,1 проміле.

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Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому.

До слова, у Києві на дитячому майданчику чоловік у стані алкогольного сп’яніння порізав хлопчика.