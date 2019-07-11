В результате ДТП в Николаевской области погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем автомобиля.

Около 9.00 на трассе Ольшанское-Николаев в районе поселка Ольшанское Николаевского района столкнулись автомобили Opel и ВАЗ-2105, за рулем которого был малолетний местный житель.

10-летний мальчик погиб на месте ДТП, а 30-летний пассажир ВАЗа, отец ребенка, и водитель Opel госпитализированы.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.









За рулем был ребенок. В ДТП под Николаевом погиб 10-летний мальчик / 2 фотографии

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