На детской площадке на улице Елены Телиги в Киеве пьяный мужчина порезал мальчику пальцы на руках и избил молодого человека, который вступился за ребенка.

В Киеве полиция задержала мужчину, который на детской площадке напал с ножом на ребенка.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что нападавший был пьян.

Им оказался 24-летний киевлянин, у которого нет уголовного прошлого.

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Нож изъяли и отправили на экспертизу, сам мужчина по решению суда будет находиться под ночным домашним арестом.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 УКУ – Хулиганство. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.









В Киеве пьяный мужчина порезал мальчика на детской площадке / 2 фотографии

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