PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог

В Киевской области разоблачили хищения более 3,5 млн грн при проведении ремонта автомобильных дорог.

В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой подрядчикам и чиновникам удалось присвоить более 3,5 млн грн при проведении ремонта дорог в Киевской области.

– Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные через сделку деньги злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций, – рассказали в СБУ.

Читайте: Брал взятки – экс-глава Интерпола признался в коррупции

Правоохранители установили, что злоумышленники нанесли ущерб государству на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

  • image
  • image
В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, которую организовал вице-премьер-министр.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

НАБУ и СБУ пришли с обысками в фонд Госимущества
СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ
Бубка отклоняет все обвинения в причастности к коррупции
Следственное управление СБУ возглавил Тиводар
Дублик и Карпенко назначены заместителями председателя СБУ
СБУ проверит, где жили Шарий и Клюев последние пять лет
По европейскому образцу: на Закарпатье ремонтируют дорогу Мукачево – Рогатин
Страны G20 не будут предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупции
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка