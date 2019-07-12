В Киевской области разоблачили хищения более 3,5 млн грн при проведении ремонта автомобильных дорог.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой подрядчикам и чиновникам удалось присвоить более 3,5 млн грн при проведении ремонта дорог в Киевской области.

– Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные через сделку деньги злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций, – рассказали в СБУ.

Читайте: Брал взятки – экс-глава Интерпола признался в коррупции

Правоохранители установили, что злоумышленники нанесли ущерб государству на общую сумму свыше 3,5 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.









В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств, которую организовал вице-премьер-министр.