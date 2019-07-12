У Київській області викрили розкрадання 3,5 млн грн під час проведення ремонту автомобільних доріг.

Служба безпеки України викрила корупційну схему, завдяки якій підрядникам і посадовцям вдалося привласнити понад 3,5 млн грн під час проведення ремонту доріг у Київській області.

– Представники комерційної структури-підрядника та посадовці деяких сільських рад вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості про обсяги і вартість проведених робіт з ремонту автодоріг. Привласнені через оборудку гроші зловмисники переводили у готівку та легалізували через проведення безтоварних операцій, – розповіли у СБУ.

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Правоохоронці встановили, що зловмисники завдали збитків державі на загальну суму понад 3,5 млн грн.

У межах відкритого кримінального провадження керівнику однієї з комерційних структур оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України.









У Київській області викрито розкрадання 3,5 млн грн на ремонті доріг / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував віце-прем’єр-міністр.