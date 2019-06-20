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Брал взятки – экс-глава Интерпола признался в коррупции

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй признался в том, что брал взятки.

Інтерпол

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй признался в том, что получил взятки на сумму $2 млн от частных лиц и бизнеса.

Взятки Хунвэй получал в период с 2005 по 2017 год.

Приговор суда в соответствующем деле будет объявлен позже.

Экс-глава Интерпола пропал в сентябре 2018 года когда улетел в Китай.

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Китайские правоохранители задержали Хунвэя только в октябре того же года. Незадолго после этого Интерпол получил заявление мужчины о срочной отставке и одобрил ее.

К слову, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что вскоре в Украине увидят первые заключения коррумпированных топ-чиновников.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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