Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй признался в том, что брал взятки.
Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй признался в том, что получил взятки на сумму $2 млн от частных лиц и бизнеса.
Взятки Хунвэй получал в период с 2005 по 2017 год.
Приговор суда в соответствующем деле будет объявлен позже.
Экс-глава Интерпола пропал в сентябре 2018 года когда улетел в Китай.
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Китайские правоохранители задержали Хунвэя только в октябре того же года. Незадолго после этого Интерпол получил заявление мужчины о срочной отставке и одобрил ее.
К слову, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что вскоре в Украине увидят первые заключения коррумпированных топ-чиновников.
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