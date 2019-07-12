В оздоровительно-спортивном лагере Медик – 2 в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей.

В оздоровительно-спортивном лагере Медик – 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, который находится в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей.

Всего в лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет.

32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской больнице, 14 – в инфекционном отделении центральной районной больницы в селе Шабо. У детей диагностирован острый гастроэнтероколит.

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На территории лагеря дежурит бригада медиков.

Исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Шаталова Светлана Николаевна сообщила, что больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой и дезинтоксационной терапий.

Причины инцидента устанавливаются, взяты пробы продуктов питания для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Меры будут приниматься после служебного расследования.

Напомним, 1 июля в детском лагере Салют в Коблево массово госпитализировали детей из-за отравления.

Источник: Одесская ОГА