В лагере Салют в Коблево, где отравились 16 детей, выявили нарушения санитарных норм.
Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку в лагере Салют в Коблево, где 1 июля отравились 16 детей.
Сообщается, что в учреждении были выявлены нарушения требований санитарных норм и законодательства в сфере безопасности продуктов.
На руководителя и шеф-повара лагеря составили админпротоколы.
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Как сообщалось, отравившихся в лагере Салют детей отправили в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы. 14 детям установлен предварительный диагноз Острый гастроэнтероколит средней степени тяжести, легкой степени тяжести и еще двум – Пищевая токсикоинфекция.
Источник: Госпродпотребслужба
Фото: DepoХмельницкий