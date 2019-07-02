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Факты / Украина

Отравление детей в Коблево: в лагере Салют выявлены нарушения

В лагере Салют в Коблево, где отравились 16 детей, выявили нарушения санитарных норм.

Отравление детей в Коблево: в лагере Салют выявлены нарушения

Госпродпотребслужба провела внеплановую проверку в лагере Салют в Коблево, где 1 июля отравились 16 детей.

Сообщается, что в учреждении были выявлены нарушения требований санитарных норм и законодательства в сфере безопасности продуктов.

На руководителя и шеф-повара лагеря составили админпротоколы.

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Как сообщалось, отравившихся в лагере Салют детей отправили в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы. 14 детям установлен предварительный диагноз Острый гастроэнтероколит средней степени тяжести, легкой степени тяжести и еще двум – Пищевая токсикоинфекция.

Источник: Госпродпотребслужба

Фото: DepoХмельницкий

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