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У таборі під Одесою отруїлися 46 дітей

В оздоровчо-спортивному таборі Медик – 2 в смт Сергіївка Одеської області отруїлися 46 дітей.

больница

В оздоровчо-спортивному таборі Медик – 2 Державного університету медицини та фармації ім. Миколая Тестеміцану, який знаходиться в смт Сергіївка Одеської області отруїлися 46 дітей.

Всього в таборі знаходиться 226 дітей від 7 до 14 років.

32 дитини перебувають у Білгород-Дністровській міській лікарні, 14 – в інфекційному відділенні центральної районної лікарні в селі Шабо. У дітей діагностовано гострий гастроентероколіт.

Читайте: Отруєння дітей у Коблево: у таборі Салют виявлені порушення

На території табору чергує бригада медиків.

Виконуюча обов’язків голови обласної державної адміністрації Шаталова Світлана Миколаївна повідомила, що у лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової та дезинтоксаційної терапій.

Причини інциденту встановлюються, взяті проби продуктів харчування для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Заходи вживатимуться після службового розслідування.

Нагадаємо, 1 липня в дитячому таборі Салют в Коблево масово госпіталізували дітей через отруєння.

Джерело: Одеська ОДА

Фото: Dreamstime

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