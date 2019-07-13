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Факты / Происшествия

Дважды вонзили нож в сердце: в Ивано-Франковской области мужчину убили на свидании

В селе Черные Ославы женщина зарезала мужчину на свидании из-за ссоры.

Ніж у руці

В селе Черные Ославы (Ивано-Франковская область) 59-летняя женщина зарезала 65-летнего мужчину из-за ссоры, которая возникла во время свидания.

Тело мужчины нашла соседка, которая сразу вызвала полицию.

Правоохранители быстро выяснили личность женщины, которая дважды вонзила нож в сердце любовника, ведь она часто наведывалась к нему.

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– У них возник конфликт. Она взяла кухонный нож, нанесла ему два ножевых ранения, после чего покинула дом и пошла домой, переоделась, – рассказал руководитель управления уголовного розыска полиции Ивано-Франковской области Роман Чекмарев.

Женщина попыталась убежать из деревни, но ее задержали полицейские, после чего она призналась в содеянном.

К слову, в Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в сердце на глазах у своей матери.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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