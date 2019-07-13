У селі Чорні Ослави жінка зарізала чоловіка на побаченні через сварку.

У селі Чорні Ослави (Івано-Франківська область) 59-річна жінка зарізала 65-річного чоловіка через сварку, яка виникла під час побачення.

Тіло чоловіка знайшла сусідка, яка одразу викликала поліцію.

Правоохоронці швидко з’ясували особу жінки, яка двічі встромила ніж у серце коханця, адже вона часто навідувалась до нього.

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– У них виник конфлікт. Вона взяла кухонного ножа, нанесла йому два ножові поранення, після чого покинула будинок і пішла додому, перевдягнулась, – розповів керівник управління карного розшуку поліції Івано-Франківщини Роман Чекмарьов.

Жінка спробувала втекти з села, але її затримали поліцейські, після чого вона зізналася у скоєному.

До слова, у Києві чоловік вдарив співмешканку ножем у серце на очах у своєї матері.