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Факты / Происшествия

На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы

В Николаевской области с огнестрельным ранением нашли кандидата в народные депутаты.

На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы

В городе Первомайск Николаевской области нашли с огнестрельным ранением 56-летнего директора предприятия, баллотировался в Верховную Раду Украины.

Как сообщил в эфире Свободы слова на ICTV один из лидеров Оппозиционного блока Александр Вилкул, это был Василий Мосякин, который баллотировался на 132 избирательном округе.

Главная версия следствия – самоубийство.

Рядом с телом погибшего было охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил в область груди.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Николаеве нашли тело известного детского хирурга.

Фото: Первомайск Инфо

Источник: Нацполиция

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