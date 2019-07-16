У Миколаївській області з вогнепальним пораненням знайшли кандидата в народні депутати.

У місті Первомайськ Миколаївської області знайшли з вогнепальним пораненням 56-річного директора підприємства, який балотувався до Верховної Ради України.

Як повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV один із лідерів Опозиційного блоку Олександр Вілкул, це був Василь Мосякін, який балотувався на 132 виборчому окрузі.

Головна версія слідства – самогубство.

Поруч з тілом загиблого була мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи здійснив постріл в область грудей.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Миколаєві знайшли тіло відомого дитячого хірурга.

Фото: Первомайськ інфо