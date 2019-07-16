В Ровенской области 18-летний парень вместе с друзьями до смерти забил отчима.

Возле села Тайкуры Ровенской области женщина обнаружила избитого односельчанина без сознания в лесопосадке. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

– В тот день 40-летний мужчина отдыхал в доме своей родне вместе с сожительницей. Со временем к ним наведался 18-летний сын последней. Из-за неоднократных жалобы матери на избиения и оскорбления со стороны сожителя в пасынка сложились неприязненные отношения с отчимом, – рассказали в полиции.

В тот день между ними также возник конфликт. На этот раз парень позвал двух своих друзей.

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– Втроем они силой посадили мужчину в машину и вывезли за несколько километров, где нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему, пока тот не потерял сознание, – добавили в полиции.

Все трое нападавших задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 146 (Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Черные Ославы женщина зарезала мужчину на свидании из-за ссоры.