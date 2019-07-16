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Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині пасинок з друзями забив вітчима до смерті

У Рівненській області 18-річний хлопець разом з друзями до смерті забив вітчима.

На Рівненщині пасинок з друзями забив вітчима до смерті

Біля села Тайкури Рівненської області жінка виявила побитого та непритомного односельця у лісопосадці. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

– Того дня 40-річний чоловік відпочивав у будинку своєї рідні разом зі співмешканкою. З часом до них навідався 18-річний син останньої. Через неодноразові скарги матері на побиття та образи з боку співмешканця у пасинка склалися неприязні стосунки із вітчимом, – розповіли у поліції.

Того дня між ними також виник конфлікт. Цього разу хлопець покликав двох своїх друзів.

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– Утрьох вони силоміць посадили чоловіка в авто та вивезли за кілька кілометрів від, де завдали численні удари руками та ногами потерпілому, поки той знепритомнів, – додали у поліції.

Усі троє нападників затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до смерті потерпілого) та ч. 2 ст. 146 (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що  у селі Чорні Ослави жінка зарізала чоловіка на побаченні через сварку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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