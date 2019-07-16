PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киевской области мужчина в костюме Человека-паука убил соседа табуреткой

В селе Горенка (Киевская область) задержали 23-летнего мужчину, который забил соседа до смерти табуреткой.

В Киевской области мужчина в костюме Человека-паука убил соседа табуреткой

В селе Горенка (Киевская область) 23-летний мужчина забил соседа до смерти табуреткой, предварительно замаскировавшись в Человека-паука.

Правоохранители задержали подозреваемого и выяснили, что он ранее был судим.

Следователи установили, что мужчина убил соседа на фоне длительных неприязненных отношений.

Читайте: Выбитые зубы и раздробленная челюсть: в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку (18+)

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

К слову, в Ирпене парень застрелился после попытки убить бывшую девушку и ее парня.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

1 млн грн и 1 кг ювелирных изделий: под Киевом ограбили дом бизнесмена
В Киевской области пьяный мужчина угрожал детям гранатой
Зеленский дал год на ремонт больницы в Борисполе
Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской области
Сгорели заживо: двое военных погибли в ДТП в Киевской области
Хотел развлечься: в Киевской области подросток прострелил брату ногу
В поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной Рады
Под Киевом младенца выкинули на помойку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка