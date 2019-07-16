В селе Горенка (Киевская область) задержали 23-летнего мужчину, который забил соседа до смерти табуреткой.

В селе Горенка (Киевская область) 23-летний мужчина забил соседа до смерти табуреткой, предварительно замаскировавшись в Человека-паука.

Правоохранители задержали подозреваемого и выяснили, что он ранее был судим.

Следователи установили, что мужчина убил соседа на фоне длительных неприязненных отношений.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

К слову, в Ирпене парень застрелился после попытки убить бывшую девушку и ее парня.