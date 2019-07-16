В Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, в результате чего у нее выбито несколько зубов, раздроблена челюсть и травмирована нога.

В Киеве на улице Драйзера 5-летняя девочка гуляла с бабушкой, когда в подземном пешеходном переходе на нее наехал велосипедист. После содеянного мужчина лишь на мгновение остановился, а потом изо всех сил помчался прочь.

– Меня велосипед сбил и потом я упала и плакала. У меня болели зубчики, – рассказывает пострадавшая Валерия.

Зубы не просто болели – их буквально вырвало с корнем. У девочки были распухшие губы и травмирована нога.

Мать малышки Анастасия, когда увидела дочь, едва не лишилась чувств. Девочка тряслась и просто выплевывала зубы один за другим.

– Был тупой удар, в результате которого вылетело четыре зуба с корнями. И была раздроблена челюстная верхняя кость, ее тоже собирали и зашивали. Там осталось только четыре зуба, – говорит Анастасия Прокопчук.

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Окровавленного ребенка забрали в больницу. И пока полиция искала велосипедиста, похожий по описанию мужчина за несколько кварталов снова наделал беды.

Все произошло утром на Троещине. 69-летняя бабушка вышла из дома в магазин за продуктами и не успела пройти несколько метров, как на этом месте ее буквально таранит велосипедист.

Сейчас пенсионерка в больнице, родные дежурят рядом, ведь пациентка в крайне тяжелом состоянии – у женщины открытая черепно-мозговая травма.

В обоих случаях полицейские открыли уголовное производство. Мужчину, который сбил ребенка, вычислили благодаря камерам наблюдения и уже на следующий день, когда его фото облетело соцсети, беглец сдался. Им оказался 39-летний местный житель.

В полиции настаивают – он не причастен к наезду на пенсионерку. Велосипедиста, который оставил бабушку истекать кровью, еще ищут и просят всех, кто его видел звонить в полицию.

К слову, 14 июля на трассе под Николаевом ВАЗ наехал на группу несовершеннолетних велосипедистов. Шестеро детей в больнице.