У селі Горенка (Київська область) затримали 23-річного чоловіка, який забив сусіда до смерті табуреткою.

У селі Горенка (Київська область) 23-річний чоловік забив сусіда до смерті табуреткою, попередньо замаскувавшись у Людину-павука.

Правоохоронці затримали підозрюваного і з’ясували, що він раніше був судимий.

Слідчі встановили, що чоловік вбив сусіда на тлі тривалих неприязних відносин.

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Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

До слова, в Ірпені хлопець застрелився після спроби вбити колишню дівчину та її хлопця.