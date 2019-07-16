У селі Горенка (Київська область) затримали 23-річного чоловіка, який забив сусіда до смерті табуреткою.
У селі Горенка (Київська область) 23-річний чоловік забив сусіда до смерті табуреткою, попередньо замаскувавшись у Людину-павука.
Правоохоронці затримали підозрюваного і з’ясували, що він раніше був судимий.
Слідчі встановили, що чоловік вбив сусіда на тлі тривалих неприязних відносин.
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Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
До слова, в Ірпені хлопець застрелився після спроби вбити колишню дівчину та її хлопця.
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