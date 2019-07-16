У Києві велосипедист збив 5-річну дитину, у неї у результаті наїзду вибито декілька зубів, подрібнена щелепа та травмована нога.

У Києві на вулиці Драйзера 5-річна дівчинка гуляла з бабусею, коли у підземному пішохідному переході на неї і наскочив шалений велосипедист. Після скоєного чоловік лише на мить зупинився, а потім чимдуж дременув геть.

– Мене велосипед збив і потім я впала і плакала. Мені боліли зубчики, – розповідає постраждала від наїзду велосипедиста Валерія.

Зуби не просто боліли – їх буквально вирвало з корінням. Розпухлі губи і травмована нога.

Мати дівчинки Анастасія, коли побачила свою доньку, ледь не зомліла. Дівчинка трусилася і просто випльовувала зуби один за одним.

– Був тупий удар, у результаті якого вилетіло чотири зуби з корнями. І була подрібнена щелепна верхня кістка, її теж збирали і зашивали. Там лишилося тільки чотири зуба, – каже мама постраждалої дівчинки Анастасія Прокопчук.

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Скривавлену дитину забрали в лікарню. І доки поліція шукала велосипедиста, схожий за описом чоловік за кілька кварталів знову наробив лиха.

Все сталося зранку на Троєщині. 69-річна бабуся вийшла з дому до магазину за продуктами та не встигла пройти й кількох метрів як на цьому місці її буквально таранить велосипедист.

Зараз пенсіонерка у лікарні, рідні чатують поруч. Адже пацієнтка у вкрай тяжкому стані. У жінки відкрита черепно-мозкова травма.

В обох випадках поліцейські відкрили кримінальне провадження. Чоловіка, який збив дитину, вирахували завдяки камерам спостереження і вже наступного дня, коли його фото облетіло соцмережі, втікач здався.

Ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

У поліції наполягають – чоловік не причетний до наїзду на пенсіонерку. Велосипедиста, який залишив бабусю стікати кров’ю, ще шукають і просять усіх, хто його бачив телефонувати у поліцію.

До речі, 14 липня на трасі під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу неповнолітніх велосипедистів. Шестеро дітей у лікарні.