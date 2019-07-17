В Одессе двое братьев изнасиловали 25-летнюю девушку, прикинувшись таксистами.

Одесситка через мобильное приложение вызвала такси, чтобы доехать до центра города.

На вызов приехал автомобиль, однако в салоне, кроме водителя, был еще один пассажир.

– Пострадавшую вывезли в безлюдное место, где, угрожая ножом и с применением физического насилия, вступили с ней в половой контакт. После совершенного злоумышленники оставили потерпевшую у тростника, а сами уехали, прихватив ее сумку и мобильный телефон, – рассказали в полиции.

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После чего одесситка сразу досталась в полицию, а уже через несколько часов правоохранители задержали подозреваемых. Они оказались родными братьями, 1995 и 1997 годов рождения.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

















Прикинулись таксистами: в Одессе братья изнасиловали девушку / 4 фотографии

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