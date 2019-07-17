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Факти / Надзвичайні події

Прикинулися таксистами: в Одесі брати зґвалтували дівчину

В Одесі двоє братів зґвалтували 25-річну дівчину, вдаючи із себе таксистів.

Прикинулися таксистами: в Одесі брати зґвалтували дівчину

Одеситка через мобільний додаток викликала таксі, аби доїхати до центру міста.

На виклик приїхав автомобіль, проте у салоні, крім водія, був ще один пасажир.

– Потерпілу у безлюдне місце, де, погрожуючи ножем та із застосуванням фізичного насилля, вступили з нею у статевий контакт. Після скоєного зловмисники залишили потерпілу біля очерету, а самі поїхали геть, прихопивши її сумку та мобільний телефон, – розповіли у поліції.

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Після чого одеситка одразу дісталася до поліції, а вже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваних. Вони виявилися рідними братами, 1995-го та 1997-го років народження.

Наразі за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

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Прикинулися таксистами: в Одесі брати зґвалтували дівчину / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінниці чоловік напав та зґвалтував 7-річну дівчинку, коли остання гралася із сестрою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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