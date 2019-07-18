На балконе одной из квартир Киева нашли окровавленное тело женщины.

В Киеве по адресу улица Чистяковская, 7 нашли окровавленный труп женщины. У нее были связаны руки, а рядом валялся поломанный табурет. Предварительно, ее убили.

Женщину на балконе нашла ее подруга и вызвала медиков.

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Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Детали случившегося устанавливаются.

К слову, в селе Горенка (Киевская область) задержали 23-летнего мужчину, который забил соседа до смерти табуреткой.