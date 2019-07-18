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Факти / Надзвичайні події

Були зв’язані руки: у Києві на балконі знайшли тіло закривавленої жінки

На балконі однієї з квартир Києва знайшли закривавлене тіло жінки.

Були зв’язані руки: у Києві на балконі знайшли тіло закривавленої жінки

У Києві за адресою вулиця Чистяківська, 7 знайшли закривавлений труп жінки. У неї були зв’язані руки, а поруч валявся поламаний табурет. Попередньо, її вбили.

Жінку на балконі знайшла її подруга і викликала медиків.

Читайте: Після перегляду Чорнобиля ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство

Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів. Деталі події встановлюються.

До речі, у селі Горенка (Київська область) затримали 23-річного чоловіка, який забив сусіда до смерті табуреткою.

Джерело: Інформатор

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