На балконі однієї з квартир Києва знайшли закривавлене тіло жінки.
У Києві за адресою вулиця Чистяківська, 7 знайшли закривавлений труп жінки. У неї були зв’язані руки, а поруч валявся поламаний табурет. Попередньо, її вбили.
Жінку на балконі знайшла її подруга і викликала медиків.
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Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів. Деталі події встановлюються.
До речі, у селі Горенка (Київська область) затримали 23-річного чоловіка, який забив сусіда до смерті табуреткою.
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