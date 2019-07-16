В Казахстане один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС совершил самоубийство через несколько дней после просмотра сериала Чернобыль от НВО.

В казахстанском городе Актобе погиб 61-летний ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов – мужчина прыгнул с крыши пятиэтажного дома после того, как посмотрел сериал Чернобыль.

За эти годы власть забыла о нем. Жусупов жил в тесном общежитии с женой и пятью детьми.

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По словам родных, мужчина смотрел Чернобыль со слезами на глазах, и именно из-за воспоминаний и ужасных условий жизни совершил самоубийство.

Все, что необходимо знать о сериале Чернобыль – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: HBO