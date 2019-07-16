В Казахстане один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС совершил самоубийство через несколько дней после просмотра сериала Чернобыль от НВО.
В казахстанском городе Актобе погиб 61-летний ликвидатор катастрофы на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов – мужчина прыгнул с крыши пятиэтажного дома после того, как посмотрел сериал Чернобыль.
За эти годы власть забыла о нем. Жусупов жил в тесном общежитии с женой и пятью детьми.
Читайте: Плачут даже мужчины. Реакция на пятую серию сериала HBO Чернобыль
По словам родных, мужчина смотрел Чернобыль со слезами на глазах, и именно из-за воспоминаний и ужасных условий жизни совершил самоубийство.
Все, что необходимо знать о сериале Чернобыль – читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: HBO
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+