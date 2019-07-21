На КПВВ Майорское пиротехники нашли взрывоопасный предмет – фрагмент минометной мины.
На Донбассе могут временно закрыть КПВВ Майорское, где нашли фрагмент минометной мины, которая может быть опасной.
На месте продолжают работать пиротехники – для дополнительного и тщательного обследования территории пункта пропуска на линии соприкосновения.
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КПВВ Майорское могут закрыть из-за мины / 3 фотографии
Напомним, утром 21 июля пункт пропуска Майорское проверяли из-за анонимного сообщения о минировании, но опасных предметов не нашли, и КПВВ возобновил работу.
К слову, в июне украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел Майорска Бахмутского района Донецкой области со стороны оккупированной Горловки.
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