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КПВВ Майорское могут закрыть из-за мины

На КПВВ Майорское пиротехники нашли взрывоопасный предмет – фрагмент минометной мины.

КПВВ Майорське можуть закрити через міну

На Донбассе могут временно закрыть КПВВ Майорское, где нашли фрагмент минометной мины, которая может быть опасной.

На месте продолжают работать пиротехники – для дополнительного и тщательного обследования территории пункта пропуска на линии соприкосновения.

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КПВВ Майорское могут закрыть из-за мины / 3 фотографии

Напомним, утром 21 июля пункт пропуска Майорское проверяли из-за анонимного сообщения о минировании, но опасных предметов не нашли, и КПВВ возобновил работу.

К слову, в июне украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел Майорска Бахмутского района Донецкой области со стороны оккупированной Горловки.

Источники: МВД, ГСЧС

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