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Факты / Украина

Впервые за нарушение режима тишины ввели наказание – Бессмертный

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что впервые договоренность о режиме тишины предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность за нарушение.

Впервые за нарушение режима тишины ввели наказание – Бессмертный

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный во время брифинга заявил, что договоренность о прекращении огня на Донбассе включает запрет на любое ведение огня и ответственность за его нарушение.

Подобные правила режим тишины, который начнется 21 июля, содержит впервые.

– В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня, – сказал Бессмертный.

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Таким образом, стороны берут на себя обязательство не вести огонь после начала режима тишины.

К слову, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Роман Бессмертный заявил, что на встрече в Минске стороны договорились об обмене пленными в формате 208 на 69.

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