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Факты / Украина

В Майорске боевики обстреляли многоэтажку

На Донбассе оккупанты обстреляли из стрелкового оружия многоэтажный дом в Майорском.

Обстріл Майорська

Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, утром 6 июня эксперты зафиксировали факт обстрела Майорска Бахмутского района Донецкой области со стороны оккупированной Горловки.

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В результате обстрела многоэтажки, из-за попадания пули калибра 12,7 мм, в двух соседних квартирах повреждены окна, смежная и наружные стены.

К счастью, никто не пострадал.

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В Майорске боевики обстреляли многоэтажку / 4 фотографии

Напомним, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. В результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

ИсточникООС

ФотоООС

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