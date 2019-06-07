На Донбассе оккупанты обстреляли из стрелкового оружия многоэтажный дом в Майорском.

Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, утром 6 июня эксперты зафиксировали факт обстрела Майорска Бахмутского района Донецкой области со стороны оккупированной Горловки.

Читайте: ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе

В результате обстрела многоэтажки, из-за попадания пули калибра 12,7 мм, в двух соседних квартирах повреждены окна, смежная и наружные стены.

К счастью, никто не пострадал.

















В Майорске боевики обстреляли многоэтажку / 4 фотографии

Напомним, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. В результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Источник: ООС

Фото: ООС