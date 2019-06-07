На Донбассе оккупанты обстреляли из стрелкового оружия многоэтажный дом в Майорском.
Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ.
В частности, утром 6 июня эксперты зафиксировали факт обстрела Майорска Бахмутского района Донецкой области со стороны оккупированной Горловки.
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В результате обстрела многоэтажки, из-за попадания пули калибра 12,7 мм, в двух соседних квартирах повреждены окна, смежная и наружные стены.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. В результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
Источник: ООС
Фото: ООС