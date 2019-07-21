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КПВВ Майорське можуть закрити через міну

На КПВВ Майорське піротехніки знайшли вибухонебезпечний предмет – фрагмент мінометної міни.

КПВВ Майорське можуть закрити через міну

На Донбасі  можуть тимчасово закрити КПВВ Майорське, де знайшли фрагмент мінометної міни, яка може бути небезпечною.

На місці продовжують працювати піротехніки – для додаткового та ретельного обстеження території пункту пропуску на лінії зіткнення.

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КПВВ Майорське можуть закрити через міну / 3 фотографии

Нагадаємо, вранці 21 липня пункт пропуску Майорське перевіряли через анонімне повідомлення про мінування, але небезпечних предметів не знайшли, і КПВВ відновив роботу.

До слова, у червні українська сторона СЦКК зафіксувала обстріл Майорська Бахмутського району Донецької області з боку окупованої Горлівки.

Джерела: МВС, ДСНС

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