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Факты / Происшествия

На Волыни мужчина развращал 6-летнюю внучку соседки

В Волынской области 48-летний мужчина развращал 6-летнюю внучку соседки.

На Волыни мужчина развращал 6-летнюю внучку соседки

К волынским правоохранителям обратилась 69-летняя женщина с заявлением о развращении соседом ее 6-летней внучки.

Женщина рассказала, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней внучки.

Читайте: Напал и затащил в кусты: в Виннице мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины

Подозреваемого задержали полицейские.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области 63-летний мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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