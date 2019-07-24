В Одесской области 63-летний мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика.

В Одесской области 9-летний мальчик один пришел на пруд возле поселка, где его изнасиловал 63-летний мужчина.

Благодаря профессиональным действиям полицейских личность приступника оперативно установили и задержали по горячим следам.

Читайте: Напал и затащил в кусты: в Виннице мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку

– Был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика, который сам пришел на пруд возле поселка, – написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для педофилов. Факты ICTV писали, что предусматривает законопроект, к кому применяется и в каких странах действует.