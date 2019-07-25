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Факти / Надзвичайні події

На Волині чоловік розбещував 6-річну онуку сусідки

У Волинській області 48-річний чоловік розбещував 6-річну онуку сусідки.

На Волині чоловік розбещував 6-річну онуку сусідки

До волинських правоохоронців звернулася 69-річна жінка із заявою про розбещення сусідом її 6-річної онуки.

Жінка розповіла, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.

Читайте: Напав і затягнув у кущі: у Вінниці чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України.

Підозрюваного затримали поліцейські.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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