У Волинській області 48-річний чоловік розбещував 6-річну онуку сусідки.
До волинських правоохоронців звернулася 69-річна жінка із заявою про розбещення сусідом її 6-річної онуки.
Жінка розповіла, що 48-річний сусід вчинив розпусні дії щодо її малолітньої онуки.
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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України.
Підозрюваного затримали поліцейські.
Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев’ятирічного хлопчика.
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