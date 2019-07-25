В Скадовске Херсонской области с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 детей.

В Скадовскую центральную районную больницу с признаками отравления были доставлены 14 детей. Они отдыхали в пансионате Буревестник в селе Лазурное Скадовского района.

– 24 июля в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате Буревестник в селе Лазурное Скадовского района, – говорится в сообщении ГСЧС.

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Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

К слову, в Херсонской области на курорте в Железном Порту 18 отдыхающих госпитализировали из-за пищевого отравления.