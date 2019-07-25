У Скадовську Херсонської області з ознаками харчового отруєння були госпіталізовані 14 дітей.
У Скадовську центральну районну лікарню з ознаками отруєння були доставлені 14 дітей. Вони відпочивали у пансіонаті Буревісник у селі Лазурне Скадовського району.
– 24 липня в інфекційне відділення Скадовської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовані 14 дітей (2005-2011 р.н.), які відпочивають у пансіонаті Буревісник в селі Лазурне Скадовського району, – йдеться у повідомленні ДСНС.
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Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
До речі, у Херсонській області на курорті в Залізному Порту 18 відпочивальників госпіталізували через харчове отруєння.
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