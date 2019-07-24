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Факты / Происшествия

В Железном Порту 18 отдыхающих отравились морепродуктами

В Херсонской области на курорте в Железном Порту 18 отдыхающих госпитализировали из-за пищевого отравления.

В Железном Порту 18 отдыхающих отравились морепродуктами

В Железном Порту Херсонской 18 отдыхающих попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением.

Пострадавшими оказались жители Днепропетровской, Винницкой, Николаевской областей и граждане Беларуси. Среди них также были дети. Самому младшему пострадавшему четыре года.

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Как выяснилось, все употребляли вареные креветки, мидии и рапаны, которые продавались на пляже.

Работники Госпотребслужбы обнаружили несколько киосков с такими продуктами. Хранились они в обычных бытовых холодильных камерах без документов о происхождении и качестве.

У женщины-предпринимателя изъяли около 60 кг продукции, после чего она прекратила торговлю и уклоняется от общения с инспекторами.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в лагере под Одессой отравились 46 детей.

Источник: Типичный Херсон

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