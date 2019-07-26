В Днепропетровской области парень жестоко убил 19-летнюю Андриану Козинец.

После двух дней поисков в лесополосе в Днепропетровской области нашли тело 19-летней Андриану Козинец.

Девушке проломили голову и зарезали ножом. Тело было прикрыто коровьей шкурой. Его нашел полицейский пес.

Убийцей оказался друг детства Василий.

Родители девушки рассказали, что до сих пор не верят, что он мог убить их дочь.

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По словам матери Андрианы, когда убийцу привезли к ним во двор, он был очень спокоен.

Девушка работала в магазине и как раз получила зарплату за неделю.

Мать убитой рассказала, что парень страдал от наркотической зависимости.

На убийство Василий пошел из-за нового телефона девушки и зарплаты в полторы тысячи гривен.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что труп Андрианы Козинец был найден в лесополосе вблизи села Хуторо-Губиниха Днепропетровской области.