У Дніпропетровській області хлопець жорстоко вбив 19-річну Андріану Козинець.

Після двох днів пошуків у лісосмузі на Дніпропетровщині знайшли тіло 19-річної Андріани Козинець.

Дівчині проломили голову і зарізали ножем. Тіло було прикрите коров’ячою шкурою. Його знайшов поліцейський пес.

Вбивцею виявився друг дитинства Василь.

Батьки дівчини розповіли, що й досі не вірять, що він міг убити їх дочку.

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За словами матері Андріани, коли вбивцю привезли до них у двір, він був дуже спокійний.

Дівчина працювала в магазині і отримала зарплату за тиждень.

Мати вбитої розповіла, що хлопець страждав від наркотичної залежності.

На вбивство Василь пішов через новий телефон дівчини і зарплати в півтори тисячі гривень.

Тепер йому загрожує до 15 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що труп Андріани Козинець був знайдений в лісосмузі поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області.