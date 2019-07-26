PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Дніпром хлопець зарізав дівчину і загорнув у шкуру вбитої корови

У Дніпропетровській області хлопець жорстоко вбив 19-річну Андріану Козинець.

Під Дніпром хлопець зарізав дівчину і загорнув у шкуру вбитої корови

Після двох днів пошуків у лісосмузі на Дніпропетровщині знайшли тіло 19-річної Андріани Козинець.

Дівчині проломили голову і зарізали ножем. Тіло було прикрите коров’ячою шкурою. Його знайшов поліцейський пес.

Вбивцею виявився друг дитинства Василь.

Батьки дівчини розповіли, що й досі не вірять, що він міг убити їх дочку.

Читайте: Під Києвом п’яні дівчата-підлітки напали на лікарів швидкої (18+)

За словами матері Андріани, коли вбивцю привезли до них у двір, він був дуже спокійний.

Дівчина працювала в магазині і отримала зарплату за тиждень.

Мати вбитої розповіла, що хлопець страждав від наркотичної залежності.

На вбивство Василь пішов через новий телефон дівчини і зарплати в півтори тисячі гривень.

Тепер йому загрожує до 15 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що труп Андріани Козинець був знайдений в лісосмузі поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини
На Київщині жінка встромила чоловіку у груди ніж
Роми проти кавказців: на Дніпропетровщині підпал переріс у бійку
У Харківській та Дніпропетровській областях підірвали банкомати
Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд арештував третього підозрюваного
Вбивство учасниці Битви екстрасенсів: через три роки знайшли підозрюваного
Безглузда смерть: на Вінничині чоловік цілив у козу, а застрелив людину
З’явився третій підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка