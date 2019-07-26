У Дніпропетровській області хлопець жорстоко вбив 19-річну Андріану Козинець.
Після двох днів пошуків у лісосмузі на Дніпропетровщині знайшли тіло 19-річної Андріани Козинець.
Дівчині проломили голову і зарізали ножем. Тіло було прикрите коров’ячою шкурою. Його знайшов поліцейський пес.
Вбивцею виявився друг дитинства Василь.
Батьки дівчини розповіли, що й досі не вірять, що він міг убити їх дочку.
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За словами матері Андріани, коли вбивцю привезли до них у двір, він був дуже спокійний.
Дівчина працювала в магазині і отримала зарплату за тиждень.
Мати вбитої розповіла, що хлопець страждав від наркотичної залежності.
На вбивство Василь пішов через новий телефон дівчини і зарплати в півтори тисячі гривень.
Тепер йому загрожує до 15 років в’язниці.
Раніше Факти ICTV писали, що труп Андріани Козинець був знайдений в лісосмузі поблизу села Хуторо-Губиниха Дніпропетровської області.