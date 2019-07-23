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Под Киевом пьяные девушки-подростки напали на врачей скорой (18+)

В Боярке Киевской области полицейским пришлось применить газовый баллончик против двух несовершеннолетних девушек, которые напали с кулаками на врачей скорой.

Швидка допомога

Полицейские в Боярке вызвали скорую к автомобилю, в котором находились две малолетние подружки. Обе были сильно пьяные.

Когда медики прибыли, девушки бросались на врачей с кулаками.

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Чтобы успокоить неадекватных подружек, правоохранители применили газовый баллончик.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

К слову, в Киеве на детской площадке мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал мальчика.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Pixabay

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