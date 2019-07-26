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Факты / Происшествия

В лесополосе под Днепром нашли труп 19-летней девушки

Вблизи села Хуторо-Губиниха Днепропетровской области парень убил свою 19-летнюю подругу.

В лесополосе под Днепром нашли труп 19-летней девушки

В лесополосе вблизи села Хуторо-Губиниха Днепропетровской области найдено тело пропавшей 19-летней Андрианы Козинец.

Она исчезла 24 июля и уже на следующий день ее мать обратилась в полицию с сообщением о пропаже дочери.

По ее словам, Андриана пошла гулять с друзьями и не вернулась.

Сотрудникам полиции удалось установить личность парня, который в последний раз видел подругу живой.

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Он рассказал, что в ту ночь у него якобы сломался автомобиль и девушка решила пойти домой пешком, чтобы успеть выспаться и утром не опоздать на работу.

Когда автомобиль удалось завести, парень поехал вдоль дороги, но Андрианы нигде не было.

Несмотря на это, все доказательства указывают на причастность парня к убийству.

Полицейские установили, что в день смерти девушка отдыхала с другом, а когда они возвращались домой между ними возник конфликт. Во время ссоры 21-летний парень избил ее металлическим ключом, после чего ударил несколько раз ножом.

По факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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В лесополосе под Днепром нашли труп 19-летней девушки / 3 фотографии

Напомним, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянениянанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.

Источники: Нацполиция, Информатор

Фото: Нацполиция

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