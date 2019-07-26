Вблизи села Хуторо-Губиниха Днепропетровской области парень убил свою 19-летнюю подругу.
В лесополосе вблизи села Хуторо-Губиниха Днепропетровской области найдено тело пропавшей 19-летней Андрианы Козинец.
Она исчезла 24 июля и уже на следующий день ее мать обратилась в полицию с сообщением о пропаже дочери.
По ее словам, Андриана пошла гулять с друзьями и не вернулась.
Сотрудникам полиции удалось установить личность парня, который в последний раз видел подругу живой.
Читайте: Под Киевом пьяные девушки-подростки напали на врачей скорой (18+)
Он рассказал, что в ту ночь у него якобы сломался автомобиль и девушка решила пойти домой пешком, чтобы успеть выспаться и утром не опоздать на работу.
Когда автомобиль удалось завести, парень поехал вдоль дороги, но Андрианы нигде не было.
Несмотря на это, все доказательства указывают на причастность парня к убийству.
Полицейские установили, что в день смерти девушка отдыхала с другом, а когда они возвращались домой между ними возник конфликт. Во время ссоры 21-летний парень избил ее металлическим ключом, после чего ударил несколько раз ножом.
По факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянениянанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.