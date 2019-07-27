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В Сумской области отчим изнасиловал 8-летнюю девочку

В Сумской области мужчине объявили о подозрении в изнасиловании 8-летнего ребенка.

В Сумской области отчим изнасиловал 8-летнюю девочку

В Сумской области 35-летнему мужчине объявили подозрение в изнасиловании 8-летней падчерицы.

Информацию об изнасиловании правоохранительным органам предоставили работники социальной службы по делам несовершеннолетних.

По предварительной информации, в январе 2019 года подозреваемый несколько раз насиловал падчерицу.

Больше попыток совершить действия сексуального характера в отношении ребенка не было, поскольку мужчину засудили к шести месяцам лишения свободы за кражи.

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Мать девочки была лишена родительских прав несколько месяцев назад и ее передали в патронатную семью, где она и рассказала о действиях отчима.

За совершенные действия мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Волынской области 48-летний мужчина развращал шестилетнюю девочку.

Источник: Нацполиция

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