У Сумській області чоловікові оголосили про підозру у зґвалтуванні 8-річної дитини.

У Сумській області 35-річному чоловікові оголосили підозру у зґвалтуванні 8-річної падчерки.

Інформацію про зґвалтування правоохоронним органам надали працівники соціальної служби у справах неповнолітніх.

За попередньою інформацією, у січні 2019 року підозрюваний кілька разів ґвалтував падчерку.

Більше спроб вчинити дії сексуального характеру відносно дитини не було, оскільки чоловіка засудили до шести місяців позбавлення волі за крадіжки.

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Мати дівчинки була позбавлена ​​батьківських прав кілька місяців тому і її передали в патронатну сім’ю, де вона і розповіла про дії вітчима.

За вчинені дії чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Волинській області 48-річний чоловік розбещував шестирічну дівчинку.