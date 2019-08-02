На автомобиль семьи из Ивано-Франковска по дороге в Одессу напали неизвестные, которые распылили газ и повредили машину.

По дороге в Одессу в Тернопольской области Борщевского района на пятерых жителей Ивано-Франковска напали неизвестные.

Они начали преследовать автомобиль, в котором ехали четверо взрослых и малолетний ребенок на иномарке. Но франковчане останавливаться отказались.

Тогда водитель, находившийся за рулем Mazda, пошел на таран и автомобиль отбросило на обочину. Злоумышленники бросились к машине, разбили боковое окно и начали бить пассажиров.

После этого один из нападавших распылил в салоне автомобиля газ. Пассажиры покинули машину из-за того, что у ребенка проблемы с дыханием.

Читайте: Под Киевом пьяные девушки-подростки напали на врачей скорой (18+)

Правоохранителям удалось задержать двои мужчин. Ими оказались 34-летний и 24-летний жители Борщева.

Старший из нападающих прошлого года был судим за хулиганство, младший тоже попадал в поле зрения правоохранителей. На момент совершения преступления оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Киевщине напали на полицейских.